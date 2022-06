Tour de Slovénie : Pogacar et Majka se disputent la victoire... à pierre-papier-ciseaux

Rafal Majka et Tadej Pogacar ont assuré le spectacle ce samedi sur les routes de Slovénie ! Lors de la quatrième étape du Tour de Slovénie (qui se disputait entre Lasko et Velika Planina sur une distance de 152,4 kilomètres).

Le duo de l’équipe UAE Emirates a pris la tête au pied de la montée finale, pour se présenter sur la ligne d’arrivée à deux. Et pour ne pas copier les Jumbo-Visma qui ont pris l’habitude de ce genre de scénarios, ils ont décidé de jouer la victoire à pierre-papier-ciseaux… Une image particulièrement cocasse et inhabituelle. Et c’est Rafal Majka qui est parvenu à tirer son épingle du jeu.

Ce qui n’a pas empêché son coéquipier, Tadej Pogacar, de conforter son leadership au classement général. Majka pointe quant à lui à 3 secondes de Pogacar au général. Il est donc parvenu à renforcer son maillot au classement de la montagne.