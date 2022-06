Tour de Slovénie : La dernière étape et le général pour Tadej Pogacar, prêt pour le Tour de France

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a tenu à mettre la cerise sur le gâteau en s'imposant ce dimanche dans la 5e étape du Tour de Slovénie (2.Pro), qu'il s'adjuge pour la deuxième année de suite. Le double vainqueur du Tour de France s'est montré prêt pour la Grand-Messe de juillet.

La cinquième et dernière étape du Tour de Slovénie a été disputée dimanche sur la distance de 155,7 kilomètres entre Vrhnika et Novo Mesto. Cinq coureurs, puis huit, ont pris l'avantage dans le début de course. L'écart avec le peloton était de 3:30 après 70 kilomètres. L'avantage des fuyards était revenu à 1 minute à 41 kilomètres de l'arrivée. Les échappés ont été repris à 10 kilomètres du but.

On a ensuite vu le leader du général, Tadej Pogacar, attaquer à 8 kilomètres de l'arrivée, emmenant avec lui son compatriote Matej Mohoric et le Polonais Rafal Majka, revenu dans un deuxième temps.

Tadej Pogacar, vainqueur de la 3e étape et 2e de la 4e qu'il a terminée main dans la main avec Majka, a tenu à mettre la cerise sur le gâteau en s'imposant au sprint dans la 5e et dernière étape devant Mohoric et Majka, le Slovène Rafa Mezgec réglant le sprint des poursuivants.

Pogacar a signé chez lui le 10e succès de la saison. Il s'est succédé à lui-même au Tour de Slovénie qu'il avait remporté en 2021 devant les Italiens Diego Ulissi et Matteo Sobrero. Le Slovène, qui s'était préparé dans les Pyrénées en vue du Tour de France, a montré qu'il est prêt pour juillet où il visera un 3e succès de rang. La Grande Boucle se tiendra du 1er au 24 juillet.