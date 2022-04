Tour de Sicile : L'inattendu jeune Croate Fran Miholjevic fait coup double à la veille de l'arrivée

Le Croate Fran Miholjevic, 19 ans, a créé la surprise en allant conquérir en solitaire le maillot de leader du Tour de Sicile en remportant détaché la troisième et avant-dernière étape, ce jeudi à Piazza Armerina, à la veille de l'arrivée sur les pentes de l'Etna.

L'inattendu vainqueur a réalisé un numéro en solo d'une trentaine de kilomètres, après avoir faussé compagnie à ses quatre compagnons d'échappée, pour résister jusqu'au bout malgré un final en légère montée et un fort vent contraire.

Incrédule, le coureur de Friuli ASD a franchi la ligne avec 41 secondes d'avance sur la tête du peloton. Il prend le maillot giallorosso de leader à Damiano Caruso, qui ne comptait que 35 secondes de marge sur le Croate ce jeudi matin à Realmonte, au départ de cette étape de 171 kilomètres disputée à une moyenne très modérée.

"Quand je suis parti, je ne pensais pas pouvoir aller au bout", a commenté Miholjevic après cette première victoire à son palmarès. "Ce maillot est une surprise, je donnerai tout demain pour le défendre mais ce sera dur."

Le peloton se lance vendredi à l'assaut de l'Etna, juge de paix de l'épreuve avec l'ascension finale de 18 km sur le versant est du volcan. L'occasion d'une probable explication entre les Siciliens Damiano Caruso et Vincenzo Nibali, deuxième et troisième au général à respectivement 18 et 22 secondes du Croate.