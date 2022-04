Tour de Sicile : Damiano Caruso s'impose sur les pentes de l'Etna et s'adjuge le classement final

Jeudi, c'est bien Fran Miholjevic, coureur âgé d'à peine 19 ans qui a créé la surprise en s'imposant lors de la troisième étape et ce avec 41 secondes sur le peloton. Le coureur de l'équipe Friuli ASD s'est imposé en solitaire à Piazza Armerina, à la veille de l'arrivée sur les pentes de l'Etna. Au classement général, le Croate avait 18 et 22 secondes d'avance sur Damiano Caruso et Vincenzo Nibali, deuxième et troisième au général.

L'année dernière, c'est bien Vincenzo Nibali, Le Requin de Messine qui avait remporté le Tour de Sicile en s'imposant sur la 4e et dernière étape qui reliait Sant'Agata di Militello à Mascali. Le Sicilien s'était imposé devant un certain Alejandro Valverde lors de l'étape et lors du classement final.