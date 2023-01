Tour de San Juan : suivez la 5e étape, avec une arrivée au sommet de l'Alto del Colorado (Direct vidéo 21H00)

Après quatre jours de courses favorables aux sprinteurs, Fernando Gaviria (COL, Movistar) porte le maillot de leader du classement général. Mais le classement sera chamboulé ce soir. Les Remco Evenepoel (BEL, Soudal Quick-Step), Egan Bernal (COL, INEOS Grenadiers), Daniel Felipe Martínez (COL, INEOS Grenadiers), Miguel Ángel Lopez (COL, Team Medellin-EPM) ou Sergio Higuita (COL, BORA-hansgrohe) vont (enfin) recevoir un parcours taillé pour les départager. On sera également attentif à la performance d'un autre coureur belge, Steff Cras (BEL, TotalEnergies), bien positionné au général et plutôt bon grimpeur. Dans une moindre mesure, on est aussi curieux de voir si le vétéran Óscar Sevilla (ESP, Team Medellin-EPM), 46 ans, peut toujours suivre le rythme des meilleurs grimpeurs du peloton.