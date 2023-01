Tour de San Juan : suivez la 2e étape, un parcours vallonné de 201,1 km (Direct vidéo 20H45)

L'Irlandais Sam Bennett (Bora Hansgrohe) a remporté dimanche la première étape du Tour de San Juan cycliste, dans l'ouest de l'Argentine. Bennett, 32 ans, s'est imposé au sprint devant le Danois Michael Morkov et l'Italien Giacomo Nizzolo, en 3 h 19 min 16 sec et 143,9 km de course pour prendre la tête du classement général.

Ce lundi, la deuxième étape reliera Valle Fertil à Jachal sur un parcours vallonné de 201,1 km. La 39e édition du Tour de San Juan se termine dimanche avec une étape de 112 km autour de San Juan.

L'épreuve fait son retour au calendrier après deux ans d'interruption à cause du coronavirus. Remco Evenepoel, à nouveau présent cette année, avait remporté la dernière édition en 2020.