Tour de San Juan : quels seront les adversaires de Remco Evenepoel ?

Remco Evenepoel fait sa rentrée 2023 ce dimanche et ce sera à suivre sur le RTBF ! Le champion du monde est en Argentine pour le Tour de San Juan. Epreuve dont il est le tenant du titre, en 2020, car la course a été annulée pour cause sanitaire ces deux dernières années.

Si le Belge avoue être présent particulièrement pour emmagasiner des kilomètres ("Dans cette course, je suis beaucoup plus intéressé à essayer de faire de grands efforts et à rechercher les meilleures sensations") et accumuler les gros efforts, il n’en reste pas moins le favori à sa propre succession.

En face de lui, il retrouvera quelques habitués de la course argentine, dont l’éternel Oscar Sevilla, 46 ans, et toujours dans le top 3 final en 4 participations (dont une victoire finale en 2019). Mais le Colombien épaulera surtout un des grands favoris de l’épreuve : Miguel Angel Lopez, qui roule maintenant pour Medellin-EPM (soit en 3e division) après son éviction d’Astana pour ses rapports présumés avec un médecin impliqué dans un trafic de produits dopants. Le 4e de la dernière Vuelta, remportée par Remco Evenepoel, aura donc fort à cœur de montrer qu’il en a toujours dans les jambes.

Ineos Grenadiers dépêchera aussi une belle armada avec Daniel Martinez et Egan Bernal. 2023 sera l’année du grand retour au premier plan pour le vainqueur du Tour de France 2019, après une année 2022 quasi blanche à cause d’un grave accident il y a un an. Filippo Ganna, deuxième l’an dernier, sera aussi de la partie pour l’équipe britannique. Mais en l’absence de chrono, il y a peu de chance que le champion du monde du CLM 2020 et 2021, réitère son podium. Dommage aussi pour Remco Evenepoel, qui devra donc faire la différence dans les montées pour renouveler son titre, même si son but avoué est de faire partie du train de Fabio Jakobsen.

Autre tête de pont du Tour de San Juan : le Colombien Sergio Higuita. Le vainqueur du Tour de Catalogne 2022 pourra laisser parler ses qualités dès que la route s’élèvera, avec la certitude de ne pas perdre de temps dans un effort individuel chronométré.