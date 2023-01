Tour de San Juan : Fernando Gaviria croque Peter Sagan et fait coup double sur la quatrième étape

La quatrième étape du Tour de San Juan a pris de la hauteur ce mercredi. Le peloton s'est élancé du circuit automobile Villicium, là où a commencé et où s'est achevée la troisième étape, remportée mardi par l'Américain Quinn Simmons.

Au terme des 196,5 kilomètres de course, avec notamment trois ascensions répertoriées, c’est Fernando Gaviria qui a empoché l’étape. Il a devancé Peter Sagan, Filippo Ganna et notre compatriote Yves Lampaert. Des coureurs comme Fabio Jakobsen et Sam Bennett, piégés dans cette étape, ont perdu plus de dix minutes.

Au classement général, Gaviria dispose de dix secondes de mieux que Sagan. Ganna est 3e à 14e secondes. Lampaert occupe la septième position du général.

Jeudi, le peloton aura droit à une journée de repos. La grosse journée de montagne est au programme de vendredi. Une étape clé pour Remco Evenepoel, vainqueur du Tour de San Juan en 2020.