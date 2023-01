Tour de San Juan : Fabio Jakobsen remporte la 2e étape, Remco Evenepoel termine au chaud dans le peloton

Fabio Jakobsen (P-B, Soudal Quick-Step) a enlevé au sprint la 2e étape du Tour de San Juan courue sur 201,1 km entre Valle Fertil et Jachal, lundi en Argentine. Sam Bennett (IRL, BORA-hansgrohe) conserve le maillot de leader du classement général, dans le même temps que Jakobsen. Remco Evenepoel (BEL, Soudal Quick-Step) a terminé la course au chaud, dans le peloton, et sans perdre de temps.

Parfaitement emmené par son train Soudal Quick-Step, Fabio Jakobsen a devancé Fernando Gaviria (COL, Movistar) et Jon Aberasturi (ESP, Trek-Segafredo). Le champion d'Europe décroche se première victoire de la saison, la 39e de sa carrière. Remco Evenepoel a emmené son sprinteur en imprimant le rythme du peloton dans les trois derniers kilomètres. Le champion du monde s'est ensuite écarté à hauteur de la flamme rouge pour laisser faire Yves Lampaert et Michael Morkov.

Après une journée très longue sous un soleil de plomb ce lundi, la 3e étape réservera un parcours relativement plat aux coureurs mardi sur 170,9 km, avec une difficulté dans le final autour de l'Autodromo de Villicum.