Tour de Romandie : Patrick Bevin enlève la troisième étape au sprint, Quinten Hermans 5e

Le programme sera chargé pour les coureurs lors de la quatrième étape qui se déroulera ce samedi. Les cyclistes parcourront Aigle à Zinal / Val d’Anniviers pour un tracé de 180,1 kilomètres et un dénivelé positif de 4160 mètres. Six ascensions attendront les engagés ce vendredi après-midi, six ascensions dont : Nax (10,2 kilomètres à 7,7%), Les Pontis (7,3 kilomètres à 7,5%), Saint-Luc (4,6 kilomètres à 7,8%) et Les Pontis (7,3 kilomètres à 7,5%).