Tour de Romandie : Ethan Hayter s'impose au sprint lors de la deuxième étape, Quinten Hermans 6e

Ethan Hayter (INEOS Grenadier) a remporté la deuxième étape du Tour de Romandie au sprint. Il a devancé Jon Aberasturi (Trek - Segafredo) et Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Le Belge Quinten Hermans (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) a terminé à la sixième position lors du sprint. Après avoir remporté le prologue, c'est la deuxième victoire sur ce Tour de Romandie pour Ethan Hayter.



Au classement général, aucun changement notable. Rohann Dennis (Jumbo-Visma) reste devant Felix Großschartner (Bora-Hansgrohe) et Geraint Thomas (INEOS Grenadier).

Quatre coureurs étaient présents dans l’échappée du jour : le belge Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty – Gobert Matériaux), Toms Skujiņš (Trek – Segafredo), Diego Lopez (Equipo Kern Pharma) et Nils Brun (Swiss Cycling) se sont détachés du peloton et ont eu jusqu’à 3 minutes d’avance. Le peloton emmené par les équipes Jumbo-Visma, INEOS Grenadier et UAE Team Emirates a géré l’écart avant de rattraper l’échappée à 20 kilomètres de l’arrivée.

La seconde étape s’est déroulée dans la ville d’Echallens et était constituée 168,2 kilomètres. La seule difficulté du jour a été l’ascension de La Praz (6,7 kilomètres à 4,6%). Plutôt dans la journée, la direction de course a annoncé que Geraint Thomas a été sanctionné de 20 secondes de pénalité pour avoir reçu un bidon hors zone autorisée. De son côté, Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) a abandonné avant le départ de la deuxième étape. Le Colombien souffre d’une blessure à l’épaule après une chute survenue lors de la première étape de ce mercredi.