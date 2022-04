Tour de Romandie : Dylan Teuns remporte la première étape devant Rohan Dennis qui prend le maillot de leader

Ce mercredi, Dylan Teuns (Bahrain – Victorious) a remporté la première étape du Tour de Romandie. Le coureur belge a devancé Rohan Dennis (Jumbo-Visma), coiffé sur la ligne et Marc Hirschi (UAE Team Emirates). La course a été notamment marquée par une chute à 15 kilomètres de l’arrivée. Ethan Hayter, leader du classement général après le prologue (Ineos Grenadier), Ion Izagirre (Cofidis) et Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) ont été impliqués dans cette chute.

Au classement général, c’est Rohan Dennis qui prend la tête du classement général.

Cinq coureurs, dont deux suisses, avaient pris l’échappée du jour mais le peloton emmené par la team Ineos Grenadiers a laissé filé avant de finalement rattraper l’échappée à 29 kilomètres de l’arrivée. Dans cette échappée, il y avait Julius Johansen (IWG), Tim Naberman (DSM), Thomas Champion (Cofidis). Antoine Debons et Valère Thiébaud, deux des sept coureurs helvétiques sélectionnés par Swiss Cycling se trouvaient aussi dans l’échappée.

Les coureurs ont relié ce mercredi Grande Béroche à Romont, sur un parcours de 178 kilomètres et près de 3.000 m de dénivelé. Sur le parcours, il y avait quatre côtes répertoriées : Suchy (2,1 kilomètres à 6,1%), Esmonts (7 kilomètres à 4%) et Massonnens (2,1 kilomètres à 6,1%)