Tour de Romandie : du beau monde au départ, entre test pour le Giro et réelles ambitions, Uijtdebroeks présent

Parmi les favoris, on citera avant tout les frères Adam (UAE Emirates) et Simon Yates (Jayco), toujours compétitifs sur les courses d’une semaine. Romain Bardet (DSM) sera lui aussi présent après sa 15e place sur Liège-Bastogne-Liège. Le jeune Juan Ayuso (UAE), 20 ans, débute quant à lui sa saison après sa 3e place sur le Tour d’Espagne l’an dernier. Il est logiquement très attendu.

Au rayon des 'revenants', Egan Bernal (Ineos) sera également de la partie après son Tour du Pays basque décevant. Christopher Froome (Israël) réapparaît quant à lui sur les routes européennes après ses performances anonymes au Tour du Rwanda et au Tour Down Under en début de saison.