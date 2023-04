Tour de Romandie : Adam Yates empoche le général, top 10 pour Uijtdebroeks, la dernière étape pour Gaviria

Le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) a remporté le Tour de Romandie (WorldTour) à l'issue d'une 5e et dernière étape disputée sur 170,8km entre Vufflens-la-Ville et Genève dimanche et remportée au sprint par le Colombien Fernando Gaviria (Movistar).

Dans un sprint long, Gaviria s'est montré le plus rapide sur la ligne d'arrivée, devançant dans l'ordre l'Allemand Nikias Arndt (Bahrain - Victorious) et le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers). Milan Menten (Lotto Dstny) a pris la 4e place du jour. Adam Yates, 30 ans, compte désormais 21 bouquets à son palmarès. Fernando Gaviria, 28 ans, ajoute une 51e victoire à son palmarès, la 2e cette saison après une étape au Tour de San Juan.

Au général, Adam Yates a terminé avec 19 secondes d'avance sur l'Américain Matteo Jorgenson et 27 sur Damiano Caruso. Le jeune britannique Max Poole et Thibaut Pinot complètent le Top 5 à moins d'unee minute du vainqueur final et juste devant Cian Uijtdebroeks, meilleur Belge à la 6e à 1:21 de yates.