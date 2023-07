Tour de Pologne : Tim Merlier remporte la première étape au sprint

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) s’est adjugé la première étape du Tour de Pologne (WorldTour) courue samedi sur 183,7 km autour de Poznan. Le champion de Belgique a devancé le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et le Colombien Fernando Gaviria (Movistar)

Quatre hommes ont formé l’échappée du jour avec l’Italien Filippo Ridolfo (Novo Nordisk) et les Polonais Kamil Malecki (Q36.5), Norbert Banaszek et Patryk Stosz, membres de l’équipe nationale polonaise.

Mené par les équipes de sprinters, le peloton a rapidement réduit l’écart sur le groupe de tête qui a été repris à 55 km de l’arrivée. La pluie s’est alors invitée sur le parcours avec un violent orage, provoquant une chute à 6 km de l’arrivée.

C’est un peloton réduit qui s’est présenté devant la ligne d’arrivée et Merlier s’est montré le plus rapide pour devancer Kooij et Gaviria. Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty) a lui pris la 10e place. Le champion de Belgique 2022, qui a signé la 30e victoire de sa carrière, la 7e cette saison, en profite pour prendre la tête du classement général.

Dimanche, la 2e étape reliera Leszno à Karpacz après deux ascensions de deuxième catégorie et une arrivée au sommet. Le Tour de Pologne se terminera vendredi à Cracovie. Le Britannique Ethan Hayter est le tenant du titre.