Tour de Pologne : Ethan Hayter, 1er Britannique au sommet du Tour de Pologne, Démare gagne la dernière étape

Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), 23 ans, a remporté le Tour de Pologne (WorldTour) dont la dernière étape, vendredi, a vu la victoire au sprint du Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Hayter est le premier coureur britannique à s’imposer en Pologne.

La 7e et dernière du Tour de Pologne a été disputée vendredi entre Valsir et Cracovie sur la distance de 177,8 kilomètres dans une température de près de 35 degrés. Les difficultés du jour, les côtes de Bienkowka (km 41,2) et de Gmina Budzow (km 45,9) se présentaient dans la première partie de course ainsi qu’au km 139,8 avec la côte de Kaszow, à moins de 40 kilomètres de l’arrivée.

L’Italien Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) a été le premier à tenter de créer une échappée. Vainement. Quatre coureurs ont réussi à prendre l’avantage, à 164 kilomètres du but : De Marchi, le Danois Julius Johansen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), l’Australien Jarrad Drizners (Lotto Soudal) et le Norvégien Syver Wäersted (Uno X). Le quatuor possédait 3 minutes d’avance alors que la course entrait dans les principales difficultés du jour. L’avantage a continué à grandir. Wäersted a été lâché du groupe de tête à 70 kilomètres laissant le trio de rescapés de l’échappée matinale avec plus de 2 minutes d’avance à 50 kilomètres de l’arrivée.

L’écart s’est progressivement réduit sous l’action du peloton, tout autant que le groupe de tête qui était revenu à un seul coureur, De Marchi, auteur de la première attaque de la journée. L’Italien, malgré le soutien de Nans Peters (AG2R Citroën) à 11 km de la ligne, a été repris à 5 kilomètres du but. Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) s’est imposé au sprint de la dernière étape devant le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) et l’Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) s’est classé cinquième et Edward Theuns (Trek-Segafredo) huitième.

Le classement général final a été remporté par le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), avec 11 secondes d’avance sur le Néerlandais Thymen Arensman (DSM) et 18 sur l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious). Sylvain Moniquet (Lotto Soudal) termine 11e à 51 secondes.

Le Tour de Pologne 2021 avait vu la victoire du Portugais Joao Almeida devant le Slovène Matej Mohoric et le Polonais Michal Kwiatkowski. Ethan Hayter est devenu le premier coureur britannique à s’imposer dans l’épreuve polonaise dont la première édition avait été organisée en 1928. Hayter, qui a endossé le maillot de leader jeudi au prix de sa 3e place dans le contre-la-montre, avait déjà remporté, en 2022, le titre national de contre-la-montre, la 2e étape du Tour de Norvège, le prologue et la 2e étape du Tour de Romandie et la 2e étape de la Semaine Coppi et Bartali. Il avait lancé sa saison avec une deuxième place au prologue du Tour de Provence derrière l’Italien Filippo Ganna.