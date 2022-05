Tour de Norvège : Suivez la 1e étape et le retour à la compétition de Remco Evenepoel (direct vidéo 13h15)

Remco Evenepoel reprend la compétition, un mois après sa victoire dans Liège-Bastogne-Liège, dans le Tour de Norvège, une course de six étapes qui commence mardi à Bergen pour se terminer dimanche à Stavanger.

Sur les routes norvégiennes, le Belge retrouvera face à lui une équipe Ineos de haut niveau, avec les Britanniques Ethan Hayter, vainqueur sortant, et Tao Geoghegan Hart, ainsi que la pépite norvégienne Tobias Johannessen (Uno-X), vainqueur l'an passé du Tour de l'Avenir et lui aussi âgé de 22 ans comme Evenepoel.

Evenepoel, qui aura avec lui le Danois Kasper Asgreen et le champion de France Rémi Cavagna, pourra prendre position dès la première arrivée jugée en côte (2,1 km à 8,4 %). Mais l'étape la plus ardue est attendue pour jeudi à Stavsro, en raison d'une montée finale de 12 kilomètres à plus de 7 % de pente moyenne.

"Le Tour de Norvège n'est pas une course facile. Ces deux arrivées en côte sont vraiment difficiles et nous pouvons nous attendre à des écarts importants", a prévenu Tom Steels, qui dirige l'équipe Quick-Step d'Evenepoel.

Dans les autres étapes, moins ardues, Alexander Kristoff (vainqueur de l'épreuve en 2019) sera très attendu dans son pays face au Danois Mads Pedersen, champion du monde 2019, et aux Néerlandais David Dekker et Mike Teunissen.

Neuf équipes WorldTour (Ineos, Bora, EF Education, Intermarché, Israël PT, Jumbo, Quick-Step, DSM, Trek) participent à la course.

Les étapes:

Mardi: 1re étape Bergen - Voss, 175 km

Mercredi: 2e étape Ulvik - Geilo, 123,8 km

Jeudi: 3e étape Gol - Stavsro, 175,7 km

Vendredi: 4e étape Hovden - Kristiansand, 233,5 km

Samedi: 5e étape Flekkefjord - Sandnes, 181,8 km

Dimanche 6e étape Stavanger - Stavanger, 150 km