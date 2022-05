Tour de Norvège : sprint attendu sur cette deuxième étape, Evenepoel leader (Direct vidéo 16h)

La deuxième étape du Tour de Norvège a lieu entre Ulvik et Geilo. Un parcours de 124 kilomètres attend les coureurs ce mercredi. Le profil semble plutôt calme. Une seule difficulté répertoriée avec l’ascension de la Dyranut à 4,3% de moyenne. Cette accalmie dans les dénivelés devrait permettre aux quelques sprinteurs de se battre pour remporter l’étape. Les deux grands favoris de ce jour sont Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert). L’ancien champion du monde et le natif du pays sont en forme cette année et ont de l’expérience sur ce Tour de Norvège. Une surprise peut venir du sprinteur-puncheur Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) qui pourrait grappiller des secondes pour le général.