Tour de Norvège : Remco Evenepoel s'impose au sprint et décroche une 3e victoire d'étape

Et de trois pour Remco Evenepoel! Après avoir remporté la 1ère et la 3e étape, le phénomène de l'équipe Quick-Stef Alpha Vinyl a également empoché la 5e étape du Tour de Norvège.

Et de quelle manière! Le Belge s'est imposé dans un sprint en comité réduit, un évènement pour lui qui avait pris l'habitude de remporter les étapes en solitaire jusqu'ici.

Leader de l'épreuve, Evenepoel a mieux fait que se défendre tout au long des 181,7 km entre Flekkefjord et Sandnes, un parcours favorable aux puncheurs avec une montée de 800 mètres à plus de 10% de moyenne.

Dans l'ultime côte, 'REV' a résisté aux attaques de ses adversaires et s'est lancé à la poursuite de l'Irlandais Ben Healy, dernier rescapé de l'échappée. Evenepoel est revenu dans sa roue à 500m du but et a lancé son sprint en tête.

Il a ainsi pu choisir sa trajectoire, n'en déplaise à Luke Plapp qui a fait de grands gestes de mécontentement avant de franchir la ligne en 3e position derrière Evenepoel et le Norvégien Tobias Johannessen.

Au terme de cette 5 étape, Remco Evenepoel a donc conforté son maillot de leader. Le Belge de 22 ans dispose désormais de 56 secondes d'avance sur Jay Vine (Alpecin-Fenix) et d' 1 :30 sur Luke Platt (INEOS Grenadiers) à la veille de l'arrivée.

Dimanche la 6e et dernière étape longue de 150 km autour de la ville de Stavanger dans le Sud-Ouest de la Norvège est encore taillée pour les puncheurs.