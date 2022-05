Tour de Norvège : Remco Evenepoel remporte la première étape pour son retour

Ce Tour de Norvège avec ses allures de carte postale s’est lancé ce mardi de Bergen. Cette ville qui a accueilli les championnats du monde en 2017 avec la victoire de Peter Sagan. Le Slovaque n’est pas au rendez-vous aujourd’hui, au contraire de Remco Evenepoel qui fait son retour à la compétition. Le coureur belge a des ambitions de victoire sur cette course d’une semaine. Un format qu’il affectionne particulièrement. À noter également la présence du jeune belge Cian Uijtdebroeks (Bora). Bon grimpeur, il est souvent comparé à Evenepoel.

Aujourd’hui pour cette première étape, 173 kilomètres sont au programme entre Bergen et Voss. Une échappée prend rapidement la tête avec six coureurs : Jokin Murguialday (Caja Rural), Stephen Bassett (Human Powered Health), Frederik Muff (ColoQuick), Hakon Aalrust (Team Coop), Eirik Lunder (Team Coop) et le Belge Jens Reynders (Sport Vlaanderen – Baloise).

Les six hommes de tête passent les deux premières difficultés du jour sans problème. La chasse du peloton s’intensifie au fil des kilomètres. Les deux derniers kilomètres à 8,4% de moyenne seront déjà une première explication entre les favoris au général.