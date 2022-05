Tour de Norvège : Marco Haller s’adjuge la 4e étape au sprint, Evenepoel toujours leader

Après le one-man-show de Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) hier, les sprinteurs s’étaient donné rendez-vous sur la 4e étape du Tour de Norvège ce vendredi. Au terme d’un parcours de 232,1 kilomètres entre Hovden et Kristiansand, c’est l’Autrichien Marco Haller (Bora-Hansgrohe) qui a levé les bras au ciel. Il s’est imposé dans un sprint massif devant le Britannique Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) et le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). Haller ne s’était plus imposé depuis 2015. Au général, Remco Evenepoel conserve son maillot de leader avec 46 secondes d'avance sur l'Australien Jay Vine (Alpencin-Fenix) et 1:24 sur un autre Australien Luke Plapp (INEOS Grenadiers).

Il n'a fallu attendre qu'une dizaine de kilomètres pour qu'une échappée à six prenne les devants : Kamiel Bonneu était accompagné par l'Espagnol Joel Nicolau, le Suédois Lucas Eriksson, le Danois Frederik Muff, le Néo-Zélandais Shane Archbold et le Norvégien André Drege.

Leur belle aventure de plus de 200 km prit fin peu à peu dans l'avant-dernier circuit local à 20 km de la ligne d'arrivée. Le travail des Intermarché-Wanty Gobert n'y avait pas été étranger. Ils s'étaient mis à rouler à 80 km de Kristiansand et reçurent l'aide des Quick-Step Alpha Vinyl. Bonneu fut le dernier à résister, mais il fut repris au km 221. Les sprinteurs pouvaient dès lors préparer leur exercice favori. Nathan Van Hooydonck tenta encore de les surprendre à 2500 m du but, sans succès.

Samedi la 5e et avant-dernière étape offrira un profil plus mouvementé entre Flekkefjord et Sandnes (181,7 km). Cette 11e édition s'achève dimanche à Stavanger d'où le départ sera donné et l'arrivée jugée après 149,3 km. On connaîtra alors le successeur du Britannique Ethan Hayter.