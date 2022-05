Tour de Norvège : Ethan Hayter brille sur la 2e étape, Remco Evenepoel perd le maillot de leader... pour une seconde

Après la victoire en patron de Remco Evenepoel mardi, le peloton repartait pour la deuxième étape du Tour de Norvège mercredi. Un parcours de 124 kilomètres, entre Ulvik et Geilo, qui devait sourire aux sprinteurs pour la victoire d’étape. C'est finalement Ethan Hayter (Ineos) qui s'est imposé. La 1ère place revient à Tobias Johannessen (Uno-X). Il devance Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl), qui garde le maillot de meilleur jeune, et Hayter, tous les deux à une seconde.

Tenant du titre, Ethan Hayter (INEOS-Grenadiers) a remporté mercredi la 2e étape du Tour de Norvège, marquée par des bordures. Après 123,8 kilomètres entre Ulvik et Geilo, le Britannique s'est imposé devant le Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma) et le Norvégien Tobias Johannessen (Uno-X), nouveau leader. Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise) a terminé 7e et premier Belge.

Vainqueur de la première étape mardi, Remco Evenepoel était présent dans le groupe de tête mais a perdu son maillot orange de leader du général au jeu des bonifications. Il est désormais 3e, dans le même temps que Hayter, avec une seconde de retard sur Johannessen.

Sous l'impulsion de l'équipe INEOS-Grenadiers, le peloton, balayé par le vent, a éclaté en plusieurs morceaux. C'est finalement un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'est présenté sous la flamme rouge. Hayter, 23 ans, s'est montré beaucoup plus véloce que ses adversaires afin de décrocher la 14e victoire de sa jeune carrière, la 4e cette saison.

La bagarre continuera jeudi avec l'étape-reine, un parcours de 175,8 km entre Gol et Stavsro qui propose deux ascensions (2e et 1e catégorie) avant la montée finale (12 km avec une pente allant jusqu'à 16,8 %) qui pourrait s'avérer décisive pour la victoire finale. Cette 11e édition du Tour de Norvège s'achèvera dimanche à Stavanger, où le successeur de Hayter sera connu. Jamais un Belge n'est monté sur le podium final.