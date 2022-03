Tour de Normandie : Mahoudo pense remporter la dernière étape et lève les bras au ciel… à 3 km de l’arrivée

La 40ème édition du Tour De Normandie, course cycliste pro UCI Europe Tour 2.2, se déroulait du 21 au 27 mars. Ce dimanche, lors de l’ultime étape, le jeune français Nolann Mahoudo (VC Pays de Loudéac) nous a offert une scène pour le moins cocasse dans le final.

Mahoudo, aux côtés de deux autres coureurs, lance son attaque et se dirige tout droit vers la victoire. Il est plus rapide que ses concurrents et lève alors les bras au ciel mais... petit problème : le Français s’est trompé d’un tour. En effet, il restait encore 3 kilomètres à parcourir pour franchir la ligne d’arrivée. Le coureur de 19 ans a finalement terminé en 25e position, certainement fatigué après avoir fourni son dernier effort.

Pour votre information, c’est le Néerlandais Coen Vermeltfoort (Volkerwessels Cycling Team) qui a remporté la dernière étape alors que le Français Mathis Le Berre (Côtes d’Armor Cyclisme Marie Morin) a glané le général, portant le Maillot jaune d’un bout à l’autre de l’épreuve.