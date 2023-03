Bossuyt, championne du monde de la madison avec Kopecky, décroche le deuxième succès de sa carrière après le contre-la-montre du Watersley Womens Challenge en 2021.



La Courtraisienne confirme aussi la bonne forme du cyclisme féminin belge en ce début de saison 2023. En deux mois de compétition, nos compatriotes ont déjà gagné à quatre reprises. Soit autant que l'an dernier. Surtout, Lotte Kopecky n'est plus seule puisque Justine Ghekiere et Bossuyt ont aussi levé les bras. On peut même ajouté Jesse Vandenbulcke, victorieuse d'une course à Chypre, à cette liste