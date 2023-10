Tour de Lombardie : Remco Evenepoel chute en début de course, reste longtemps au sol et… repart

En quête d’un deuxième Monument cycliste sur les routes lombardes (ndlr : après son doublé sur Liège-Bastogne-Liège), Remco Evenepoel a bien failli tout perdre en début de course.

Alors que les attaques se multiplient pour prendre la bonne échappée, le peloton est nerveux. Pourtant bien placé avec ses coéquipiers à l’avant, le Belge va être impliqué dans une chute collective.

Stupeur donc dans les rangs de la Soudal Quick-Step. D’autant plus que le champion de Belgique tarde à se relever. Après deux minutes, le natif de Schepdaal remonte néanmoins sur son vélo. Reste à voir si cette mésaventure ne laissera pas des séquelles plus tard dans la journée. Sans quoi son duel attendu face au duo slovène pourrait tourner plus court que prévu.

La course est à suivre en direct sur notre site et sur Tipik dès 14h15.