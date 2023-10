Tour de Lombardie : dix Belges au départ du dernier monument cycliste de la saison

Dix Belges seront alignés au départ de la 117e édition du Tour de Lombardie (Ita/1.WT), le dernier monument de la saison.

Parmi les favoris, on retrouve évidemment Remco Evenepoel qui pourra compter sur ses compatriotes du 'Wolfpack' Mauro Vansevenant et Ilan Van Wilder, qui a impressionné en début de semaine en s'imposant à la Tre Valli Varesine.

Avec Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet, Lennert Van Eetvelt et Maxim Van Gils, la formation Lotto Dstny présente quatre Belges au départ de la 'course aux feuilles mortes'. Les trois Belges restants sont Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) et Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck).

Cette année, la 117e édition débutera de Côme jusque Bergame, avec un total de 7 cols et 238 kilomètres. Les ascensions finales du Passo di Ganda (neuf kilomètres) et du Colle Aperto animeront la fin d'étape. L'arrivée est prévue vers 17 heures.