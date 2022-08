Tour de l’Avenir : Milesi empoche la 9e étape, Cian Uijtdebroeks remporte le classement final et "rêve du maillot jaune"

Ce dimanche, c’était la 9e et dernière étape du Tour de l’Avenir longue de 133 km avec 2671 D +. Et au final, il n’y a pas eu de course dans cette étape de montage et c’est Milesi qui l’emporte devant le Belge Alec Segaert. Cian Uijtdebroeks remporte le classement final et devient le plus jeune vainqueur de l’épreuve. Il remporte aussi le maillot blanc du meilleur jeune.

Ce dimanche, un programme somptueux attendait les coureurs. Après un départ en faux plat descendant, le peloton a grimpé la Montée d’Aussois avant de revenir vers le col de la Madeleine et le très long col de l’Iseran.

L’étape n’a pas donné lieu à un gros combat, Cian Uijtdebroeks s’est contenté de gérer ses adversaires. Vainqueur des deux premières étapes de montagne vendredi et samedi, Uijtdebroeks a contrôlé en se maintenant dans le groupe de ses principaux poursuivants, tandis que Milesi, échappé avec un petit groupe dès les premiers kilomètres, a eu le dessus dans la dernière côte.

"Le départ était dur, mais avec 1’23 d’avance je devais faire attention. Mais l’équipe était prête à combattre et il fallait contrôler la course. On a fait attention et on a mis devant quelqu’un avec Alec. On se connaît entre coureurs et j’étais attentif. C’est juste incroyable, c’est un rêve depuis le début de la saison de participer au Tour de l’Avenir et de le remporter" a déclaré Uijtdebroeks à la fin de la course.

Cian succède à Jan Bakelants au palmarès des Belges qui avait remporté le Tour en 2008. Il devient aussi le plus jeune vainqueur et empoche par la même occasion le maillot blanc.

Avec cette victoire, le Belge n’ira probablement pas au championnat du monde et se consacrera aux courses italiennes. Et qui sait dans un futur proche, on pourra le voir sur les routes du Tour de France. Un Tour qui pourrait lui sourire ?

"Je rêve un jour d’avoir ce maillot jaune mais on ne sait pas ce que me réserve l’avenir", conclut Cian.