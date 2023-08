Isaac del Toro remporte le Tour de l’Avenir, le Belge William Junior Lecerf 5e du classement final

Le Mexicain Isaac Del Toro Romero a renversé le 59e Tour de l’Avenir dans la 8e et dernière étape, disputée dimanche en montagne entre Val-Cenis et Saint Foy Tarentaise. Deuxième derrière le vainqueur italien du jour, Giulio Pellizzari, Del Toro, 19 ans, a dépossédé in extremis l’Américain Matthew Riccitello du maillot jaune.

À quarante kilomètres de l’arrivée, deux coureurs ont pris la direction des opérations, le Britannique Joshua Golliker et le Norvégien Embret Svestad-Bardseng. Cinq coureurs les ont pris en chasse : l’Italien Giulio Pellizzari, le Mexicain Isaac Del Toro, les Espagnols Enekoitz Azparren et Ivan Romeo Abad, et le Belge William Junior Lecerf.

Les deux groupes ont fusionné à trente kilomètres du but, alors que le groupe du maillot jaune de l’Américain Matthew Riccitello était à près de deux minutes de la tête de course. Le leader du classement général, menacé, a tout mis en œuvre pour réduire l’avantage du groupe de tête mais son retard n’a pas cessé de grandir dans les deux dernières montées du jour.

William Lecerf a accéléré au pied de la montée finale avant d’être repris et lâché par Isaac Del Toro et Giulio Pellizzari. Au sommet, Pellizzari a devancé Del Toro pour décrocher la victoire d’étape. Le Mexicain remporte quant à lui la victoire finale du Tour de l’Avenir devant Pellizzari et un autre Italien : Davide Piganzoli.

Après une 3e place sur le Tour du Val d’Aoste et une 10e place sur la Course de la Paix en 2023, cette victoire sur le Tour de l'Avenir constitue le plus grand succès de la jeune carrière de del Toro. Il succède au palmarès au Belge Cian Uijtedebroeks, vainqueur en 2022.

Troisième de l’étape et cinquième du classement final, William Junior Lecerf est le meilleur Belge de ce Tour de l’Avenir, où il a signé six top 5.