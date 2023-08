Tour de l'Avenir : Fratczak célèbre trop tôt sa victoire et se fait dépasser sur la ligne par Pickrell

Le Canadien Riley Pickrell, 22 ans, a remporté lundi la deuxième étape du Tour de l'Avenir, la principale course par étapes pour les coureurs de moins de 23 ans. Il a devancé au sprint Radoslaw Fratczak (Pologne), qui a levé les bras trop tôt, et Tene Rotem (Israël). Vlad Van Mechelen, espoir première année, a terminé cinquième. Le Polonais Michal Pomorski s'empare de la tête du classement général.

Dans une étape plate de 189 kilomètres entre Nozay et Chinon, la plus logue de l'épreuve, le Danois Anders Foldager a tenté de surprendre le peloton en lançant une échappée hâtive pour la deuxième journée consécutive. Le porteur du maillot jaune a été rejoint entre autres par Alexandre Junior Vinokourov, le fils du manager d'Astana, et son assaut a échoué.

Très nerveux, le final de cette étape a été marqué par une chute, qui a englobé William Junior Lecerf. Le spécialiste du contre-la-montre Alec Segaert a également perdu du temps. Lors du sprint, Fratczak pensait même avoir gagné, mais le Polonais a célébré bien trop tôt et s'est fait dépasser sur la ligne par Pickrell.