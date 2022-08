Tour de l’avenir : démonstration de Cian Uijtdebroeks qui remporte la 7e étape

Grosse démonstration de Cian Uijtdebroeks au Tour de l’Avenir. Le Belge a attaqué et remporté la 7e étape. Et alors qu’il devait prendre le maillot jaune à l’Allemand Michel Hessman, Cian a pris une pénalité pour avoir pris un bidon au mauvais endroit.

Quelle démonstration dans le col de la Madeleine de Cian Uijtdebroeks ce vendredi au Tour de l’Avenir. Sur la 7e étape longue de 177 km qui reliait Thonon-les-Bains à Saint François Longchamps avec une ascension du col de la Madeleine, le Belge a étalé tout son talent. Il devient le 10e plus jeune vainqueur d’étape du Tour de l’Avenir.

"Je savais que la partie plus raide était au début du col et j’avais du retard a rattrapé. Je devais donc partir de loin pour reprendre du temps. J’ai regardé hier quelle partie du col était la plus raide et j’ai essayé, même si c’était encore long après" a déclaré Cian après la course.

Cian a attaqué à 10 km de l’arrivée et a creusé petit à petit un écart. Mais alors que l’on pensait qu’il prenait le maillot jaune de leader, le Belge s’est pris une pénalité pour un ravitaillement au mauvais endroit. Il compte une dizaine de secondes de retard mais il faudra compter sur lui pour les deux dernières étapes.

En retrait, Michel Hessman, accompagné de l’Italien Davide Piganzoli, a tout fait pour sauver son maillot de leader. L’Allemand termine 3e et l’Italien 2e. Au général Hessman possède 11 secondes d'avance sur Uijtdebroeks.

La 8e étape du Tour de l'Avenir sera disputée samedi entre Ugine et La Toussuire sur la distance de 100 kilomètres avec 3.100 mètres de dénivelé positif. Les coureurs devront gérer l'enchaînement du col de la Madeleine, qu'ils emprunteront dans le sens inverse de vendredi, et la montée vers la station de site de La Toussuire au sommet de laquelle sera jugée l'arrivée. Dans la neuvième et dernière étape, qui sera disputée dimanche, les coureurs resteront en haute montagne, avec les ascensions, notamment de La Madeleine et de l'Iseran.