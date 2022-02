Tour de l’Algarve : Evenepoel vainqueur final pour la 2e fois : "Je me sens vraiment bien"

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a une nouvelle fois inscrit son nom au palmarès du Tour de l’Algarve (2.Pro). "Je suis très heureux de cette victoire finale, je me sens vraiment bien", a lancé le Belge, qui a géré à la perfection l’ultime journée du rendez-vous portugais dimanche.

Déjà vainqueur en 2020, Evenepoel n’a pas été inquiété lors de cette dernière étape malgré la double ascension de l’Alto de Malhao. Daniel Felipe Martinez (INEOS Grenadiers) a notamment tenté sa chance mais le natif de Schepdaal a su sauter dans la roue du Colombien. "Nous savions que mes adversaires tenteraient leur chance dans la première ascension", a-t-il raconté au micro d’Eurosport. "Nous étions donc prêts. Je n’ai pas rencontré de difficulté, je me sens bien."

Le Belge de 22 ans a aussi pu compter, comme souvent, sur le travail collectif du Wolfpack. "J’ai été parfaitement placé au pied de la dernière montée. Tout le monde me regardait et s’attendait à ce que je tente quelque chose. Louis (Vervaeke, ndlr) a maintenu un tempo élevé, comme je l’apprécie, jusqu’à 1.500 mètres de la ligne. J’ai ensuite attaqué et il ne restait plus que les grimpeurs. Personne n’a voulu attaquer, tout le monde attendait le sprint. J’ai maintenu mon rythme. Mes jambes n’étaient pas très fraîches après le chrono de samedi. Quand ils ont attaqué dans les derniers mètres, je n’ai pas poussé. J’ai pu profiter de mon maillot jaune", a lancé Evenepoel, 5e de la dernière étape.