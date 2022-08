Tour de l'Ain : Jake Stewart empoche la première étape

Jake Stewart (Groupama-FDJ) a remporté la première étape du Tour de l'Ain devant le Français Jason Tesson (Saint-Michel - Auber93) et le Belge Stan Van Tricht (Quick-Step Alpha Vinyl Team). Le coureur britannique s'était déjà distingué en 2021 en terminant deuxième du circuit Het Nieuwsblad.

Un autre Français, Rémy Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl Team), a lancé une grosse attaque à un kilomètre de l'arrivée pour surprendre les équipes qui voulaient placer idéalement leurs sprinteurs, mais il a été repris dans les derniers mètres.

Cette première étape était la plus longue des trois étapes au programme (151km), mais aussi la plus facile (1210m de dénivelé). Les deux prochaines étapes se disputeront sur un parcours plus montagneux, bien qu'aucune arrivée au sommet d'un col ne soit prévue.

Parmi les participants, on retrouve notamment le Français Julian Alaphilippe, qui avait engrangé la première victoire sur le circuit professionnel de sa carrière sur le Tour de l'Ain en 2014. Le champion du monde est un des favoris de la compétition, qu'il dispute pour prendre du rythme en vue de la Vuelta.

Demain, les participants s'élanceront de Saint-Vulbas pour rejoindre Lagnieu.