Tour de Hongrie : Dylan Groenewegen s'offre la 4e étape au sprint devant Fabio Jakobsen

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) a remporté au sprint la quatrième étape du Tour de Hongrie (2.1) courue samedi sur 177 km autour de Kazincbarcika.

Dans un final animé, la victoire finale s'est jouée au sprint où Groenewegen s'est montré le plus rapide devant son compatriote Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl) et le Français Rudy Barbier (Israel-Premier Tech). Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) termine 4e et meilleur Belge.

Groenewegen, 28 ans, décroche la 59e victoire de sa carrière, la troisième cette saison après deux victoires d'étape sur le Tour d'Arabie saoudite.

Au classement général, Jakobsen reste en tête avec 10 secondes d'avance sur Barbier et 12 secondes d'avance sur Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) qui avait cédé le maillot de leader à Jakobsen vendredi lors de la 3e étape.

Le 43e Tour de Hongrie s'achèvera dimanche à Gyöngyös-Kékesteto. L'Australien Damien Howson (BikeExchange-Jayco) est le tenant du titre.