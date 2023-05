Tour de Hongrie : dernière étape neutralisée, Marc Hirschi vainqueur final, Sylvain Moniquet 5e

La 5e étape du Tour de Hongrie cycliste (2.Pro), longue de 150 km qui devait se dérouler dans et autour de Budapest a dû être neutralisée en raison des mauvaises conditions météo.

"Compte tenu des conditions météorologiques et de la chaussée glissante qui en résulte, la course sera neutralisée dans la capitale Budapest" ont déclaré les organisateurs. En conséquence, le classement final est celui établi à l’issue de la 4e étape samedi. Le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates) remporte cette 44e édition, et décroche son 9e succès pro à 24 ans. Il devance de 10 secondes le Britannique Ben Tulett (INEOS Grenadiers), de 13 le Suisse Yannis Voisard (Tudor) et de 16 le Britannique Max Poole (DSM). Le Namurois Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), premier Belge, se classe 5e à 18 secondes. En préparation pour le Tour de France, Egan Bernal s’est quant à lui classé 8e.