Tour de Guangxi : Juan Sebastian Molano gagne au sprint la 5e étape, Arnaud De Lie 15e

Juan Sebastian Molano a remporté au sprint la 5e et avant-dernière étape du Tour de Guangxi (WorldTour) disputée sur 209,6 km entre Liuzhou et Guilin lundi en Chine.

À l’issue du plus long tronçon de cette 4e édition, le Colombien de l’équipe UAE Emirates, l’a emporté devant le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma), 2e et le Danois Tobias Lund Andresen (Dsm-firmenich), 3e, pour décrocher la 24e victoire de sa carrière, à 28 ans, et la 5e de sa saison. Laurenz Rex, premier Belge (Intermarché-Circus-Wanty), a pris la 10e place, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) la 15e. Vainqueur la veille dans l’étape-reine au sommet de Nongla, le Néerlandais Milan Vader (Jumbo-Visma) reste en tête du classement général.

Dries De Bondt, dépossédé la veille de son maillot de leader, était dans l’échappée du jour avec l’Irlandais Ryan Mullen et le Danois Frederik Wandahl (BORA-hansgrohe), ainsi que le Néerlandais Julius van den Berg (EF Education-EasyPost). Le quatuor aura compté plus de cinq minutes d’avance passant au sommet de la principale difficulté de la journée (4,5 km/4,6%) avec encore un viatique de 2 minutes sur le peloton et encore 33 bornes à couvrir.

Le peloton a mis en route pour assurer un sprint massif à l’arrivée effectuant la jonction à 7 kilomètres de l’arrivée. Cette dernière épreuve du WorldTour de la saison s’achève mardi à Guilin par un dernier tronçon de 168,3 km.