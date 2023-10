Tour de Guangxi : Jonathan Milan gagne la 2e étape au sprint, Arnaud De Lie seulement 10e

L’Italien Jonathan Milan (Barhain-Victorious) a remporté au sprint la 2e étape du Tour de Guangxi (WorldTour) disputée 149,6 km sur Beihai à Qinzhou vendredi.

Deuxième du sprint la veille déjà derrière l’Italien Elia Viviani (INEOS Grenadiers), Jonathan Milan, 23 ans, ajoute une 5e victoire à son palmarès en carrière, la 3e de sa saison avec notamment une victoire d’étape au Giro. Milan s’est imposé de façon autoritaire, devançant le Néerlandais Arvid de Kleijn (Tudor), 2e, et le Colombien Juan Sebastián Molano (UAE Emirates), 3e, pour endosser le maillot de leader au classement général. Premier Belge, Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a fini 10e du sprint.

Comme la veille, Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) était dans l’échappée du jour avec cette fois Jens Reynders (Israel-Premier Tech), le Français Thomas Champion (Cofidis) et le Danois de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty Julius Johansen. Par le jeu des bonifications, Dries De Bondt a été virtuellement leader de la course. Johansen et Renders ont été les deux derniers à résister au peloton qui a effectué la jonction à 7 km de l’arrivée, laissant place à un sprint massif. La troisième des six étapes verra le peloton parcourir 134.3 km à Nanning. Cette dernière épreuve du WorldTour de la saison s’achève mardi à Guilin et cette 4e édition du Tour de Guangxi revient au calendrier après trois ans d’absence. Tim Wellens avait remporté la première version en 2017.