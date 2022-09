Tour de Grande-Bretagne : Gonzalo Serrano remporte une 4e étape (légèrement) perturbée par un… mouton

Gonzalo Serrano (Movistar) s’est adjugé la 4e étape du Tour de Grande-Bretagne cycliste (2.Pro), mercredi à Duncombe Park. Au terme d’une journée courte mais sans répit, avec 149,5 kilomètres vallonnés au départ de Redcar, l’Espagnol s’est imposé dans un sprint à quatre devant le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) et Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) et prend la tête du général.

Un trio de costauds, avec Dylan Teuns et les Britanniques Tom Pidcock et Oscar Onley (DSM), a profité de l’ascension de Carlton Bank pour fausser compagnie au peloton à un peu plus de 25 km de l’arrivée. Onley a ensuite lâché prise et les Espagnols Gonzalo Serrano et Omar Fraile (Ineos Grenadiers) ont rejoint Teuns et Pidcock.

Le quatuor s’est joué la victoire au sprint et Serrano s’est montré le plus solide devant Pidcock et Teuns pour décrocher la 3e victoire de sa carrière, la première cette saison. En 2020 et 2021, il avait remporté une étape du Tour d’Andalousie.

Serrano, 28 ans, en profite pour s’emparer de la tête du classement général au détriment du Canadien Benjamin Perry (WiV SunGod) qui avait pris le maillot de leader mardi au terme de la 3e étape remportée par le jeune Belge Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise).

À noter que l’étape du jour a légèrement été perturbée, non pas par des fans trop excités, mais bien par un mouton qui a soudainement traversé la route. Heureusement, les coureurs sont parvenus à ralentir à temps et ont donc pu éviter l’accident.