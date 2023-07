Tour de France : Yates toujours en jaune, Pogacar grignote encore des bonifications, Lafay maillot vert, les classements après la 2e étape

Victor Lafay a surpris tout le monde en attaquant à un kilomètre et a devancé un Wout van Aert dépité qui n’échoue qu’à quelques mètres. Quelques enseignements sont également encore à tirer dans la bataille pour le classement général avec quelques coureurs qui ont perdu du temps.

Le maillot jaune d’Adam Yates a été inquiété mais l’Australien conserve sa tunique pour six secondes devant son équipier Tadej Pogacar qui a encore pris 12 secondes de bonification. Au niveau des déçus du jour, on retrouve Ben O’Connor et Guillaume Martin qui perdent 58 secondes. Tibaut Pinot perd, lui, 2 minutes 25. On retrouve trois Belges dans le top 20 au classement du maillot jaune puisque van Aert est cinquième à 16 secondes de Yates, alors que Dylan Teuns est 14e à 43 secondes et Steff Cras est 16e à 43 secondes également.

Au maillot vert, le vainqueur du jour, Victor Lafay, prend la tête du classement par points avec 65 unités, devant Pogacar et ses 42 points. Wout van Aert est troisième avec 36 points. Jasper Philipsen est 8e avec 21 unités.

Neilson Powless a passé la journée devant pour défendre son maillot à pois et il a même accentué son avantage avec 11 points. Tadej Pogacar est décidément sur tous les fronts et est deuxième avec 7 unités après être passé en tête du Jaizkibel. Jonas Vingegaard est troisième avec 4 points.

Au classement du meilleur jeune, Tadej Pogacar est le leader et portera encore le maillot blanc. Il devance Mattias Skjelmose de 16 secondes et Carlos Rodriguez de 16 secondes également.