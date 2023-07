Tour de France : Wout van Aert désigné le coureur le plus combatif de la première semaine

Wout van Aert est enfin récompensé de ses efforts. Habitué à jouer les premiers rôles, le Belge s’est érigé comme équipier modèle depuis le début du Tour de France, se donnant corps et âme pour Jonas Vingegaard. S’il a également reçu sa chance, il lui a souvent manqué un petit quelque chose pour aller au bout et remporter une étape.

Ce lundi, jour de repos, van Aert a été désigné le coureur le plus combatif de la première semaine. De quoi le consoler un petit peu… Brillant dans la montagne, le coureur de la Jumbo-Visma a déjà empoché deux titres de la combativité, lors de 5e et de la 6e étape. Il a cette fois été récompensé par le public via les réseaux sociaux.

Comme l’année dernière, des votes pour le "combatif intermédiaire" sont organisés sur Twitter à chaque jour de repos. Wout van Aert a obtenu 1129 votes, devançant le porteur du maillot à pois Neilson Powless, deuxième avec plus de 600 votes.

Wout van Aert, élu Super Combatif en 2022, figurera donc de nouveau sur la liste des nommés cette année.