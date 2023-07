Tour de France – Wout van Aert comprend le manque de soutien en échappée : "On avait fait exploser mercredi donc ils ne voulaient pas rouler avec moi"

Après une nouvelle démonstration de force durant la 6e étape du Tour de France 2023, Wout van Aert s’est arrêté au micro de Jérôme Helguers pour livrer ses impressions.

De nouveau à l’avant de la course, le coureur de la Jumbo-Visma a énormément travaillé. "C’était difficile mais, heureusement, j’ai les jambes, a-t-il commencé par expliquer. C’est toujours amusant d’être dans l’échappée, ça me fait plaisir de faire quelque chose pour l’équipe. J'ai beaucoup roulé seul ? Le problème était que nous avions fait exploser la course mercredi donc c’est normal que les autres n’aient pas voulu plus rouler. Je devais donc garder mon propre rythme. J’essayais d’arriver au sommet du Tourmalet en tête, ça a marché. Vendredi, c’est tout plat donc j’espère pouvoir récupérer un petit peu."

Alors que Jonas Vingegaard est désormais en jaune, Tadej Pogacar a refait une partie de son retour. Une situation qui n’inquiète pas van Aert. "Le Tour est encore long. Nous sommes très contents avec le maillot jaune et l’avantage au classement. Dans un monde idéal, ça aurait été mieux de gagner l’étape mais Pogacar est un des meilleurs du monde donc c’est normal que ça ne soit pas facile de le battre."