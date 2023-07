Tour de France - Woods vainqueur à l'arraché au Puy de Dôme : "J'ai donné tout ce que je pouvais"

Rescapé de l'échappée matinale, le Canadien Michael Woods (Israel PT) a remporté la 9e étape du Tour de France dimanche au sommet du Puy de Dôme escaladé pour la première fois depuis 35 ans sur la Grande Boucle.

Echappé dès le départ avec treize autres coureurs, le vétéran canadien a rattrapé in extremis l'Américain Matteo Jorgenson, qui était parti seul à 46 km de l'arrivée, pour s'imposer sur les pentes terrifiantes du volcan à 1.415 m d'altitude.

"C'était très dur dans cette montée, même au début je ne pensais pas être capable de gagner. Je pensais qu'il fallait que je donne mon meilleur effort. Si je ne gagnais pas, je voulais quand même donner le meilleur de moi-même." a expliqué le vainqueur du jour. "C'est toujours mieux d'être à ma place qu'à celle de Jorgenson. Quand on peut voir quelqu'un (devant soi), on pense que c'est toujours possible. A 800 mètres de l'arrivée, j'ai vu que c'était vraiment possible donc j'ai donné tout ce que je pouvais."