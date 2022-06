Tour de France : voici les adversaires pour Wout van Aert dans la lutte au maillot vert

Fort heureusement pour Wout van Aert, le vainqueur sortant du maillot vert et le 3e ne seront pas présents sur la grande boucle. Mark Cavendish n’a pas été sélectionné par son équipe et Sonny Colbrelli souffrant d'un problème cardiaque n’est pas présent.

Du coup, les trois principaux rivaux du Belge se nomment Peter Sagan, Michael Matthews et Jasper Philipsen.

Si Peter Sagan figure si haut dans les favoris, c'est tout simplement parce que le Slovaque revit un peu ces derniers temps avec notamment une victoire au Tour de Suisse et une victoire lors du championnat de Slovaquie. Et puis, l'histoire de Sagan avec le maillot vert n'est pas encore finie. Recordman du nombre de victoires finales avec sept, Peter Sagan peut en plus des sprints finaux, prendre des points importants dans les échappées. Avec pas mal d'arrivées qui lui sont favorables, Sagan pourrait surprendre.

Autre candidat à la victoire finale pour le maillot du meilleur sprinter, Michael Matthews. Déjà vainqueur de la tunique en 2017 , il a fini deuxième l'année passée derrière Mark Cavendish. Reste à voir comment il pourra gérer l'entente avec l'autre sprinter présent dans son équipe, Dylan Groenewegen.

Enfin, le dernier candidat pointé parmi les favoris est Belge également. Jasper Philipsen a pris de la bouteille lors de la saison 2020-2021 avec notamment deux victoires d'étape lors de la Vuelta et le classement final du maillot à point lors du Tour de Turquie. Et même si son Tour 2021 n'a pas été couronné d'un succès, le sprinter belge a tout de même terminé six fois sur le podium et 4e au classement final de ce maillot.