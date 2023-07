Tour de France – Vingegaard prend le pouvoir, Pogacar en embuscade : les classements après la 6e étape

La deuxième étape des Pyrennées, la sixième du Tour de France 2023, a offert un énorme spectacle mais aussi un bouleversement dans les différents classements.

L’information principale est la prise de pouvoir de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui a tout de même perdu 28 secondes sur Tadej Pogacar (UAE), bonifications comprises alors que le maillot jaune au départ de l’étape, Jai Hindley (BORA-Hangroshe) se retrouve troisième.

Dans le classement par points, Casper Coquard (Cofidis) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) ont profité de leur présence à l’avant pour passer en première et deuxième position du sprint intermédiaire et grignoter des points sur Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), tout de même solidement accroché à sa tunique verte.

Pour le classement de la montagne, Felix Gall (AG2R Citroën) n’aura gardé son maillot qu’une journée. Pas dans l’échappée, l’Autrichien pouvait s’y attendre. D’autant plus que Neilson Powless (EF Education-EasyPost), maillot à pois au début du Tour, était devant. Sans surprise, l’Américain en a profité pour récupérer de gros points et reprendre le maillot.

Tadej Pogacar (UAE) reste évidemment maillot blanc.