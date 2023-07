Tour de France – Vingegaard n’aidera pas van Aert, la chute de Van Gils, van der Poel et Girmay sans jambes : les faits marquants de la 2e étape

Wout van Aert a donc une nouvelle fois échoué à la deuxième place et est passé tout proche d’un dixième succès sur les routes du Tour. Si Kelderman et Benoot ont réalisé un très gros travail dans les dix derniers kilomètres pour tenter d’emmener le groupe de 24 coureurs au sprint, ils n’avaient plus de jus au moment de l’attaque de Lafay au kilomètre et le Français s’est donc envolé pour la victoire.

Jonas Vingegaard était alors le dernier équipier frais du Belge mais le leader de la Jumbo n’a pas pris le relais pour tenter de l’emmener vers la victoire. Le Danois s’économise un maximum pour sa bataille pour le maillot jaune. Une situation frustrante pour Wout van Aert mais qui est plutôt logique pour Tiesj Benoot, au micro de Jérôme Helguers : "Quand l’objectif est de gagner le Tour, tu ne fais pas ça".