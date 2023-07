Tour de France- Une victoire partout entre Pogacar et Vingegaard : à qui l’ascendant cette fois pour le retour de la montagne ?

Touché mais pas coulé. Après avoir pris un premier coup, Pogacar était attendu dans une sixième étape très difficile finissant au sommet et qui semblait plus correspondre au profil de Vingegaard. Au lendemain des écarts créés, certains observateurs craignaient même qu’un nouveau coup du Danois ne mette fin au suspense. Avec Wout van Aert à l’avant et toute l’équipe au travail dans les grandes ascensions, tout le monde avait compris qu’il tenterait quelque chose. Dans le Tourmalet, l’énorme tempo de Jumbo-Visma a fait mal à tout le monde, sauf à Pogacar, qui a réussi à suivre aux accélérations plus timides du Danois.

Dans l’ascension finale, ses autres attaques n’ont rien donné non plus. Bien plus en jambes que la veille, Pogacar en a profité pour répliquer en plaçant une attaque à moins de trois kilomètres du sommet. Incapable de répondre, Vingegaard a rapidement vu son rival prendre de l’avance sans jamais sembler capable de revenir.

Après plus d’un an sans y parvenir sur la Grande Boucle en montagne, Pogacar a finalement réussi à prendre du temps à la pédale sur le Danois, un "soulagement" pour le principal intéressé qui a craint "devoir rentrer à la maison", en voyant tout le travail de la Jumbo-Visma. Nouveau maillot jaune, Vingegaard ne semblait pas alarmiste et préférait garder à l’esprit qu’il était désormais le leader du Tour.