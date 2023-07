Tour de France – une première semaine vallonnée, "si on parle de sécurité des coureurs, c’est peut-être quelque chose à mettre en place"

Le Tour de France s’est élancé ce samedi avec une étape dans le Pays basque qui a souri à Adam Yates, premier maillot jaune de cette Grande Boucle. Si la fratrie Yates était aux anges, du côté de EF et Movistar, l’heure n’était pas à la fête puisque les deux équipes ont perdu leur leader sur chute. Enric Mas et Richard Carapaz ont déjà quitté la course, malgré une étape qui n’a pas été très nerveuse.

Mais un petit moment d’inattention et des mois de préparation peuvent partir en fumée en quelques secondes. Mais pour Rik Verbrugghe, le parcours de cette première semaine peut empêcher un trop grand nombre de chutes, comme il l’a expliqué à Jérôme Helguers avant le départ de la deuxième étape : "Il faut toujours être vigilant dans la première semaine. Mais je préfère un départ du Tour comme ça avec un peu de relief où une physionomie de classement général se met en place. Ça enlève un peu la pression sur les étapes à venir et le stress et le danger. Si on parle de sécurité des coureurs, c’est peut-être quelque chose à mettre en place. A la place d’avoir six étapes de plaine, où tous les coureurs veulent être devant et il y a des grosses chutes".

Le directeur sportif de l’équipe Israel Premier Tech était également élogieux sur la qualité des routes basques : "Il faut dire qu’hier les routes étaient parfaites. C’est vrai qu’il y avait des aménagements à gauche, à droite et des rétrécissements mais ça, on ne peut pas éviter. Les routes étaient plutôt sûres et ça enlève un peu de pression. Mais le Tour de France, c’est le Tour de France, tout le monde veut être devant et on a vu la manière de courir hier. L’échappée a pris maximum cinq minutes d’avance et elle était presque reprise à la mi-course donc il n’y a qu’au Tour de France qu’on voit ça".