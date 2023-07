Tour de France – un final entre frères, van Aert ne s’intéresse pas au vert, un outsider au tapis : les faits marquants à retenir de la 1re étape

Avec un profil très compliqué, les sprinteurs avaient coché le premier sprint intermédiaire comme leur principal objectif du jour. Dans cette course au maillot vert, ce premier sprint servait donc de réel indicateur pour savoir les coureurs intéressés par le classement par points. Derrière les cinq échappés, c’est Mads Pedersen (Trek-Segafredo) qui est passé devant ses rivaux. Peter Sagan (TotalEnergies), Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team), Bryan Coquard (Cofidis), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Jordi Meeus (BORA – Hangroshe) et Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty) ont également pris des points.

Maillot vert l’an dernier, Wout van Aert a expliqué à plusieurs reprises qu’il ne viserait pas la reconduction de son succès et qu’il préférait se tourner vers les étapes cette année. Le coureur belge semble donc cohérent avec ces déclarations puisqu’il n’a pas participé au sprint. On notera également que Fabio Jakobsen (Soudal – Quick Step), Caleb Ewan (Lotto Dstny) et Alexandr Kristoff (Uno-X) ne se sont pas non plus mêlées à cette lutte.

Attention tout de même à ne pas tirer de conclusions hâtives. L’an dernier, Philipsen n’avait pas participé au premier sprint intermédiaire avant de terminer deuxième du classement à Paris. Les coureurs qui ne se sont pas mêlés à cette lutte pourraient finir par le faire si leurs résultats lors des arrivées leur permettaient de se retrouver dans les premières positions du classement.