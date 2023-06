Tour de France : un coureur positif au Covid pourrait rester en course, le protocole dévoilé

Á trois jours du grand départ du Tour de France 2023, l’UCI a dévoilé le protocole lié aux cas positifs au coronavirus.

"Dans le cas de la survenue au sein d’une équipe d’un cas de Covid-19 confirmé par un test antigénique ou par un test PCR (qu’il s’agisse d’un coureur ou d’un membre du personnel), la décision d’isolement et de retrait de la course du coureur sera prise de manière collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le coordinateur Covid-19 de l’épreuve et le Directeur Médical de l’UCI, sur la base des éléments cliniques disponibles et des résultats du test Covid", a écrit l’UCI dans un communiqué.

Le Tour de France va donc mettre en place une politique plutôt similaire à celle établie lors du dernier Giro. Un coureur testé positif ne sera dès lors pas automatiquement écarté de la course. On pourrait donc revivre des situations similaires à ce qu’il s’était passé en Italie où Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Sven Erik Bystrom (Intermarché – Circus – Wanty) avaient fait partie des athlètes testés positifs mais n’avaient pas connu le même sort puisque le premier avait abandonné et le second avait continué la course.