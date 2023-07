Tour de France, Tour d'enfance : un podcast en dix épisodes sur 120 ans d'exploits et de désillusions

Le Tour de France, fascine toujours 120 après sa création par Henri Desgranges en 1903. Dans le podcast Tour de France, Tour d'enfance, partez sur les routes de la plus grande course de cyclisme du monde le temps de 10 épisodes qui s'étalent sur cinq étapes. Les sonorités emblématiques, les plus grands champions, les années sombres ou encore son inspiration pour la littérature : vous découvrirez la grande boucle d'une nouvelle façon.

Quelle est cette émotion qui nous prend au passage d’une peloton bruissant, fonçant d’étape en étape dans le plus grand feuilleton sportif de l’année ? Nous nous rassemblons au bord des routes dans l’attente joyeuse et populaire d’un sport gratuit qui nous offre des hommes courbés dans leur effort.

Au début du Tour, le coureur en solo ne pourra recevoir aucune aide extérieure ; en 1910, les Pyrénées et les Alpes s’ajoutent à son parcours ; sponsorisé par des marques de cycle, les coureurs se regroupent ensuite en équipes nationales dans les années 30 avant de revenir aux sponsors en 1966.

Des duos de frères ennemis jalonnent l’histoire du Tour ; Gino Bartali et Fausto Coppi incarnent au plus près deux Italie rivales au sortir de la guerre, avec un pan catholique qu’incarne Bartali et un pan plus moderne qu’incarne Coppi. Mais c’est Gino Bartali qui va sauver des centaines de juifs en acheminant des faux papiers dissimulés dans le cadre de son vélo. On l’apprendra après sa mort.

Baptisé de surnoms souvent animaliers, parfois munis de leur simple prénom, l’épopée du Tour de France fera de certains coureurs des légendes. Est-ce en vertu de ce souffle épique qui les traverse que quelques grands écrivains, comme Antoine Blondin, Dino Buzzati, Roland Barthes, Curzio Malaparte ou Christian Prigent vont nourrir leur écriture de vélo ?

Il y a les années noires avec la disqualification de l’équipe Festina en 1998 et les années Armstrong qui suivent. Il y a les années belges avec Eddy Merckx, le cannibale qui nous ravit. Et le cyclisme d’aujourd’hui qui nous redonne espoir dans de nouveaux prénoms, Remco et Wout….

► Une série en 10 épisodes (tous disponibles dans les prochains jours) avec comme invités Gilles Aufray, Rodrigo Beenkens, Lionel Duroy, Patrick Leboutte, Eric Loze, Pierre Marlet, Yves Robic.

Lectures par Philippe Drecq

Réalisation : Pascale Tison

Avec le soutien de la Sonuma et d’Imadoc