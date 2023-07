Tour de France, tour d’enfance – Etape 4 : Le dopage, l’affaire Festina, la grève des coureurs

Quelle est cette émotion qui nous prend au passage d’un peloton bruissant, fonçant d’étape en étape dans le plus grand feuilleton sportif de l’année ? Nous nous rassemblons au bord des routes dans l’attente joyeuse et populaire d’un sport gratuit qui nous offre des hommes courbés dans leur effort. L’épopée du Tour de France fera de certains coureurs des légendes. Il y a les années belges avec Eddy Merckx, le cannibale qui nous ravit. Et le cyclisme d’aujourd’hui qui nous redonne espoir dans de nouveaux prénoms, Remco et Wout…



En 5 épisodes, 'Tour de France, tour d’enfance' revient sur 120 ans d'exploits et de désillusions.

Une réalisation de Pascale Tison, pour Par Ouï-dire, avec le soutien de la Sonuma et d’Imadoc.